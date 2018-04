Den danske road racing-kører Julie Brøndum Mortensen har mistet livet under træning til det tyske løb '1000 km Hockenheim'.

Det meddeler Danmarks Motor Union på sin hjemmeside:

»Det er med stor sorg, at DMU har modtaget beskeden om, at Julie Brøndum Mortensen er død efter en ulykke på Hockenheim-banen i forbindelse med et tysk langdistanceløb (endurance). Straks efter ulykken var redningsfolkene i gang, og kort efter blev Julie transporteret til BG-klinikken i Ludwigshafen,« skriver motorunionen.

Formanden for Danmarks Motor Union oplyser, at det er begrænset, hvad de har kunnet få af oplysninger indtil videre.

»Vi har forsøgt at få kontakt til arrangørerne, løbsledelsen og baneledelsen, og vi har ikke rigtig kunne få flere detaljer end dem, vi selv har kunnet læse på diverse websites. Vi er blevet lovet noget mere rapport i løbet af de kommende dage,« fortæller formanden for Danmarks Motor Union, Jørgen Bitsch, til BT.

»Vi har stor sympati med familien og er i tæt kontakt med dem. Vi har tilbudt dem psykologhjælp og prøver ellers at hjælpe dem så godt, vi kan. Men vi respekterer selvfølgelig også, at de har brug for at bearbejde det privat,« siger formanden.

Julie Brøndum Mortensen kørte lørdag udholdenhedsløbet '1000 km Hockenheim', der fungerer på samme måde som Le Mans, hvor tre kørere skiftes til at være ude på banen.

Det var i indgangen til svinget 'Parabolika', at Julie Brøndum Mortensen styrtede under træning forud for løbet, skriver det tyske medie Speedweek.

Hun deltog i det traditionsrige løb på et rent kvindehold med navnet '6Speed Girls', og danskeren kørte på hold med kollegaerne Dagny Kraas og Sara von Haack på en Triumph Daytona 675R.

På Facebook skriver hendes team:

»Vi kan stadig ikke forstå det. Sorg og frygt tager ordene. I går blev vores veninde Julie dræbt. Vores tanker er med hende, hendes familie, venner og alle, der var vidne til denne forfærdelige ulykke. I denne svære tid frabeder vi os yderligere henvendelser, og vi har brug for tid til at forstå, hvad der er sket.«

