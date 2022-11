Lyt til artiklen

Det er kun et år, siden han stoppede karrieren for at bruge mere tid med sin familie.

Men nu er den britiske tidligere motorcykelstjerne Keith Farmer pludseligt afgået ved døden blot 35 år gammel.

Det er hans bror, David, der har delt den tragiske nyhed ifølge The Sun.

»Jeg er tom for ord. Vores lillebror forlod os klokken 01.45 i morges med os alle ved sin side,« skriver broren.

»Livet bliver aldrig det samme igen. Han gjorde os alle så stolte, og han vil blive meget savnet. Elsker dig.«

Keith Farmer vandt fire mesterskaber hjemme i Storbritannien i perioden fra 2011 til 2018.

I årene efter sin seneste titel blev hans karriere ødelagt af mange skader. Han brækkede begge ben i en ulykke i 2019.

»Jeg vil gerne trække mig tilbage nu, hvor jeg kan, i stedet for at fortsætte bare for at fortsætte. Jeg vil bruge mere tid med min familie,« sagde han i forbindelse med sit karrierestop sidste år.

Kondolencerne er strømmet ind, siden Keith Farmers alt for tidligere død blev meldt ud.

Det er kun en måned, siden Farmer selv var på de sociale medier for at mindes en motorcykelkollega og -konkurrent, da 26-årige Chrissy Rouse mistede livet i en ulykke.