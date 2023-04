Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

33-årige Craig Breen, der kørte World Rally Championship, er død i en træningsulykke i Polen.



Det bekræfter hans team Hyandai i en kort meddelelse.

Breen kørte af vejen under en test på asfaft i Kroatien og kørte ind i en pæl. Han døde af sine kvæstelser, mens hans medkører overlevede.

'Vi er utroligt kede af at kunne bekræfte, at Craig Breen i dag har mistet sit liv som følge af en ulykke i en test forude for løbet i Kroatien,' skriver man.

Foto: MICKE FRANSSON Vis mere Foto: MICKE FRANSSON

'Medkører James Fulton er uskadet efter ulykken, der indtrag kort efter middag lokal tid.'

'Hyundai Motorsport sender sine dybfølte kondolencer til Craigs familie, venner og hans mange fans,' lyder det og tilføjer, at man ikke har yderligere kommentarer.

World Rally Championship – WRC – udtrykker også sin sorg. Og generelt har dødsfaldet chokeret motorsportsverden.

'WRC-familien er chokeret og rystet over at høre om Craigs Breens død. Vores tanker går til familien og venner i denne svære tid,' lyder det.