»Det er kæmpestort, at far og søn nu skal dele en racerbil. Og så endda i et stærkt team og i en bil med vinderchancer.«

Le Mans-legenden Tom Kristensen er begejstret over udsigten til, at Jan og Kevin Magnussen i august stiller op i selvsamme 24-timers-løb for Team High Class Racing med Anders Fjordbach som tredjekører.

Tom Kristensens far, Carl-Erik, var også racerkører og havde i 1970erne en stor karriere på de danske baner.

»Men timingen igennem livet betød, at vi aldrig fik mulighed for at køre i samme løb,« fortæller Tom Kristensen til B.T.

Jan og Kevin Magnussen skal køre for Team High Class Racing i Le Mans Foto: High Class Racing

Inden han etablerede sig i Le Mans-sammenhæng, kørte Tom Kristensen en årrække i Japan, hvor hans far besøgte ham.

»Mit standardvognsteam havde en testdag på Nishi-Sendai banen, og de tog en ekstra bil med, som min far kunne prøve,« fortæller Tom Kristensen, der har vundet Le Mans ni gange, og tilføjer:

»Han var udfordret, den gamle, for i modsætning til ham kendte jeg jo banen. Men det blev en fantastisk dag for os begge – det, vi havde sammen den dag, vil jeg aldrig glemme.«

»Det er fanstatisk, at Jan og Kevin nu skal dele en bil i et løb, der er så stort som Le Mans. Normalt er der altid en vis konkurrence mellem racerkørere, men Jan og Kevin vil være 100 procent åbne og ærlige over for hinanden. Det er en misundelsesværdig situation.«