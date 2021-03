Coronakrisen rammer den nidobbelte Le Mans-vinder og hans lillebror Jacob Kristensens rejseselskab hårdt.

K Rejser har i 16 år leveret solide overskud ved at sende motorsporsgale danskere til Le Mans i forsommeren for at overvære 24-timers-løbet fra første parket og feste til Kim Larsen Jam natten igennem.

Men i dette årsregnskab er overskud vent til underskud på 2,7 millioner kroner efter skat.

Det skriver mediet Finans.

Tom Kristensen besøger den danske K-camp forud for Le Mans. Foto: Kristian Brasen Vis mere Tom Kristensen besøger den danske K-camp forud for Le Mans. Foto: Kristian Brasen

Underskuddet har fået den konsekvens, at ejerne, som altså også tæller Tom Kristensen, har måtte tilføre 500.000 kroner i ny kapital.

Årsagen til underskuddet er ikke overraskende coronaepidemien, som fik arrangørerne af 2020 udgave af Le Mans til at lukke helt ned for tilskuere.

Dermed forsvandt K Rejsers indtægtsgrundlag, da man ikke kunne sende nogle kunder af sted til den franske racerbane.

Jacob Kristensen, der er direktør og hovedaktionær i K Rejser, siger til Finans, at man var forberedt på et rødt årsregnskab.

Tom Kristensen efter at have været på besøg i sin brors Jacob Kristensen lejr. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Tom Kristensen efter at have været på besøg i sin brors Jacob Kristensen lejr. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

»Det er naturligvis ikke særlig sjovt at få sit første underskud. Men vi har vidst i lang tid, at det ville komme. Nu handler det bare om at være klar, når det igen bliver muligt at arrangere vores type rejser,« siger Jacob Kristensen.

K Rejser sendte første gang danske kunder til Le Mans i 2004, hvor Tom Kristensen vandt sin sjette Le Mans-sejr i den altdominerende Audi.

K Rejser har årligt sendt tusindvis af danskere til Le Mans og er kendt som det helt store samlingssted for de danske tilskuere med et kæmpe festtelt, hvor der over hele Le Mans-weekenden festes til musikalske indsalg, stand up og besøg af de danske kørere.

Fremtiden efter corona tegner spændende for danskerne på netop Le Mans.

Fra 2022 sidder den tidligere Formel 1-kører Kevin Magnussen og unge Mikkel Jensen med i Peoguets nye biler, der ventes at køre med om den samlede sejr.

Og dermed forventer ejerkredsen i K Rejser også, at mange danskere fortsat ønsker at tage til Frankrig og se det legendariske motorløb.

Det understreger Jacob Kristensen over for B.T.

»Jeg er ganske optimistisk for den fremtid, vi ser ind i. Der er flere danske topkørere, som fremover vil køre for større fabriksteams som netop vil deltage i Le Mans de kommende år. Derfor forventer vi, at mange danske tilskuere vil valfarte til Le Mans, som har 100 års jubilæum i 2023, som det var tilfældet i de år, hvor Tom kørte sine mange sejre hjem,« siger han og tilføjer:

»Desuden er der flere danske talenter på vej, som måske kan gøre sig i Formel 1, som vi også udbyder rejser til- Så alt i alt er der grund til optimisme.«