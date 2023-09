Tipsbladet er købt.

Den digitale sportsmediekoncern Better Collective har købt Tipsbladet.dk, der er et af landets mange fodboldmedier.

Prisen er 45 mio. kroner.

Overtagelsen sker 2. oktober, lyder det i en pressemeddelelse.

»Jeg er meget stolt over, at vi har købt Tipsbladet, der i 75 år har været et populært sportsmedie for mange danskere, der gerne vil engagere sig i nyheder om topfodbold. Opkøbet passer perfekt til vores vision om at blive den førende digitale sportsmediekoncern og vores strategi om at erhverve stærke mediebrands med et loyalt publikum,« siger Jesper Søgaard, der er medstifter og direktør i Better Collective.

»For Tipsbladet og dets medarbejdere er det fantastisk. Selvom vi har oplevet masser af vækst og flotte tal på bundlinjen i en ellers presset medieverden, er der ingen tvivl om, at Better Collective kan være med til at skubbe Tipsbladets vækst yderligere,« siger chefredaktør Allan Olsen.

Tipsbladet blev grundlagt i 1948 og er det ældste fodboldmagasin på tværs af Norden. Websitet blev grundlagt i 2000.