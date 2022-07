Lyt til artiklen

Den tidligere NASCAR-kører Bobby East er død efter at have blevet brutalt stukket ned på en tankstation.

Det bekræfter politiet i Westminister, Californien samt flere amerikanske medier.

Det stod hurtigt klart, at politiet var på jagt efter den 27-årige gerningsmand Trent William Millsap, som nåede at flygte, inden politiet ankom til tankstationen.

Få dage efter - fredag i denne weekend - trængte et SWAT-hold ind i et lejlighedskompleks i Anaheim og skød ham, efter han ifølge politiet konfronterede myndighederne på en aggressiv måde. Han var i forvejen efterlyst, og ifølge politiet var han kendt for at rejse fra by til by uden nogen fast bopæl.

East blev stukket ned, mens han var i gang med at tanke sin bil op. De to kom op og skændes, men hvad der præcist gik forud, er der ingen der ved endnu. Sikkert er det, at Millsap angreb East.

Politiet udtaler, East blev fundet på tankstationen med alvorlige skader i brystet, mens man forsøgte at genoplive ham. Han blev fragtet til et nærliggende hospital, hvor han i sidste ende blev erklæret død.

Easts tragiske død har fremkaldt mange reaktioner i motorsportsmiljøet i USA. Heriblandt fra USAC (United States Auto Club), hvor East havde mange triumfer.

'Bobby East, en af de mest profilerede kører i hans æra samt vinder af USAC-mesterskabet tre gange, døde natten til d. 13. juli 2022 i det sydlige Californien. Han blev kun 37 år gammel,' lyder det i en meddelelse.