Et opsigtsvækkende skifte var tæt på at ske for mere end 20 år siden i Formel 1.

Noget, der ville have betydet, at Michael Schumachers karriere havde set helt, helt anderledes ud.

I hvert fald var den syvdobbelte verdensmester tæt på at skifte til én af Ferraris største rivaler i 1998.

Det afslører den tidligere Formel 1-boss Norbert Haug i podcasten 'Beyond the Grid' ifølge Planet F1.

Michael Schumacher (tv.) og Norbert Haug (th.). Foto: Crispin Thruston Vis mere Michael Schumacher (tv.) og Norbert Haug (th.). Foto: Crispin Thruston

»Der blev tit joket med, at det var nødt til at ske en dag, og der var også nogle hemmelige forhandlinger i gang i 1998, men det kom aldrig videre end det,« siger den 68-årige tysker.

De hemmelige forhandlinger foregik hos McLaren, der havde planer om at tilknytte Michael Schumacher.

Noget, der i så fald ville have skabt en stjerneduo bestående af Schumacher og hans evige rival Mika Häkkinen, som i mange år kæmpede med om VM-titlerne.

»I teorien kunne det være sket, men det kom aldrig helt derud. Det var dog ikke noget, der var helt umuligt,« lyder det fra Haug, der har kendt Schumacher i mange år.

To tidligere verdensmestre, Michael Schumacher (tv.) og Mika Hakkinen, i 2006. Foto: Kerim Okten Vis mere To tidligere verdensmestre, Michael Schumacher (tv.) og Mika Hakkinen, i 2006. Foto: Kerim Okten

Norbert Haug var nemlig en del af Mercedes-teamet i mere end 22 år, hvoraf de sidste tre af dem var med selskab af Schumacher, som gjorde comeback i 2009.

Michael Schumacher var i mange år én af verdens største superstjerner på grund af sine præstationer og utallige sejre i Formel 1.

De seneste år har det dog været småt med informationer om den tidligere Formel 1-verdensmesters helbred efter den forfærdelige skiulykke, han kom ud for i 2013.

Her kom den ellers erfarne skiløber på afveje og slog sit hoved ned i en sten. Hjelmen reddede Schumachers liv, men han blev fløjet på hospitalet og undergik flere operationer.

Siden blev han sat i koma og efterfølgende vækket. Her stoppede oplysningerne dog stille og roligt med at sive ud til offentligheden.

En sjælden gang imellem kommer der dog et lille pip, men præcist hvordan den 52-årige legende har det, ved kun de nærmeste.

For det er kun ganske få detaljer, der er sluppet ud om Michael Schumachers tilstand siden ulykken.