Du husker ham måske fra hovedrollen i tv-serien 'Malcolm in the Middle' eller fra filmen 'Agent Cody Banks'.

Nu tager den tidligere Hollywood-barnestjerne Frankie Muniz hul på sit nye liv i overhalingsbanen.

37-årige Muniz har nemlig valgt at forfølge en livslang drøm for at vise sin søn, hvordan man genopfinder sig selv.

Frankie Muniz vil være NASCAR-stjerne, og hans vej mod toppen bliver til en dokumentar.

Frankie Muniz ved Emmy Awards i 2001, hvor han var nomineret for sin rolle i 'Malcom in the Middle'. Foto: LEE CELANO Vis mere Frankie Muniz ved Emmy Awards i 2001, hvor han var nomineret for sin rolle i 'Malcom in the Middle'. Foto: LEE CELANO

Muniz har nemlig ikke glemt, hvordan man optræder foran et kamera.

Dokumentaren har fået arbejdstitlen 'Frankie in the Fastlane'.

»Lige siden min barndom har det været min drøm at jagte en karriere som racerkører i NASCAR,« siger Frankie Muniz.

»Jeg ser frem til ikke bare at vise mine evner på banen, og hvor seriøst jeg arbejder på at fremme min karriere, men også at vise min søn og familie, hvordan det er at jagte sine drømme og genopfinde sig selv.«

I første omgang skal han køre i den såkaldte NASCAR ARCA Menards Series, der er en lavere division.

Frankie Muniz har tidligere fortalt, at han intet husker fra sin tid som barnestjerne, hvilket måske skyldes, at han har haft omkring 15 mindre slagtilfælde.