I maj 2021 købte familien Schumacher en stor ejendom i bjergene på den spanske ø Mallorca.

Planen var, at der skulle bygges stalde til Michael og Corinna Schumachers datter, Gina, som dyrker ridesport på højt niveau.

Men nu får villaen, der har udsigt over Middelhavet, en helt ny betydning for hele familien – især for Gina og kæresten, Iain Bethke, som er springrytter.

Det spanske medie Ultima Hora skriver nemlig, at parret skal giftes på familiens ejendom senere på året.

Gina Schmuacher og Iain Bethke har efter sigende hyret en bryllupsplanlægger fra Tyskland, der skal få alt til at spille på den store aften.

En del af bryllupsfesten vil foregå udenfor, hvor et countryband vil spille parrets yndlingsmusik.

Tidligere på ugen havde 26-årige Gina Schmuachers far, Michael Schumacher, fødselsdag.

Her sendte Formel 1-legendens datter en hilsen til sin far på Instagram.

'Tillykke med fødselsdagen, far. Her er et tilbageblik på et af vores mange eventyr,' skriver hun med et billede af sin far og lillebror, Mick.

Det er mere end ti år siden, at offentligheden sidst har set noget til Michael Schumacher.

Siden skiulykken 29. december 2013, der sendte tyskeren i koma, har der været stor mystik om Schumachers tilstand. Familien har sørget for, at intet slipper ud fra hjemmet i Schweiz, hvor den syvdobbelte verdensmester angiveligt modtager pleje.