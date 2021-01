Superstjernen Hailie Deegan er havnet i noget af et stormvejr.

Det skyldes, at den 19-årige Nascar-kører søndag aften kom med en upassende kommentar under et virtuelt løb.

Helt konkret skulle Hailie Deegan have brugt ordet 'retarderet' om en modkører.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Episoden fandt sted, da hun streamede et virtuelt løb på sin Twitch-kanal, hvor en anden kører så ud til at påkøre hende bagfra. Noget, der fik Hailie Deegan til at bryde ud i et mindre vredesudbrud.

»Hvem er den retarderede kører bag mig? Lad venligst være med det, tak,« skulle hun blandt andet have sagt, da episoden fandt sted.

Kommentaren har efterfølgende sendt massiv kritik ned over den unge Nascar-kører, som kort efter episoden måtte gå ud på de sociale medier og undskylde for sit sprogbrug.

»Tidligere her til aften brugte jeg et ufølsomt ord, mens jeg kørte. Det var upassende og rigtigt dumt af mig at gøre. Jeg vil gerne undskylde til alle, der blev stødt over ordet,« skrev hun og tilføjede:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hailie Deegan (@hailiedeegan)

»Der er ingen undskyldning for det, og jeg er nødt til at gøre det bedre for mine sponsorer og mine fans.«

Efter søndagens kommentar har Hailie Deegans hold, David Gilliland Racing, beordret deres unge stjerneskud til at modtage en såkaldt følsomhedstræning for sit sprogbrug.

Det er endnu uvist, om hendes kommentar kommer til at få yderligere konsekvenser.

Hailie Deegan er datter af den legendariske motocrosskører Brian Deegan.