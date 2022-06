Lyt til artiklen

Der skal ske noget. For Mick Schumachers uheldige tendens kan ikke fortsætte.

Så klar er meldingen fra den tidligere Formel 1-kører Christian Danner i et interview med Sport1.

Han taler om de uheld, Haas-køreren har haft under løbene, hvor det senest gik galt i Monaco, da han drønede ind i barrieren, så bilen blev delt i to, og stumperne fløj rundt.

»Det var et brutalt uheld. Bilen knækkede i to. Han skulle også tilses af lægerne, fordi det skete med så voldsom kraft. Vi er selvfølgelig glade for, der ikke skete noget med ham,« siger Danner.

Han kommer dog også med en lille advarsel til den unge kører, for i Haas-lejren kan de på ingen måde være tilfredse med de mange ærgerlige episoder, understreger han.

»Han er nødt til at tænke over tingene. Han har en god fart nu og kan følge med, men det kan ikke fortsætte med de uheld. Skaderne koster dem millioner. Et hold som dem kan bruge de penge langt bedre og klogere,« siger Danner.

Ifølge den tidligere Formel 1-kører kan en del af forklaringen ligge i, at Mick Schumacher kæmper en smule med at skabe sit eget navn, fordi hans far er så stor en legende. Noget, der måske kan tynge en smule.

»Han prøver at finde ud af, hvad der er muligt. Han skal blive lidt mere rolig omkring det. Han skal først og fremmest køre et løb uden at køre galt. Han skal også blive lidt mere afslappet omkring distancen. Når du er så langt fremme, skal du simpelthen køre løbet færdigt,« lyder det fra Christian Danner.

Mick Schumacher kørte galt i Monaco. Foto: CHRISTIAN BRUNA / POOL Vis mere Mick Schumacher kørte galt i Monaco. Foto: CHRISTIAN BRUNA / POOL

Mick Schumacher har selv forklaret, at han mistede kontrollen over bilen et kort øjeblik.

»Desværre kom jeg en smule for langt ud, måske omkring ti centimeter mod slutningen, og det er nok til at miste alt greb, du troede, du havde, og så skete der det, der gjorde,« sagde han om situationen, der betød, han måtte udgå efter 28 omgange.

Heller ikke Kevin Magnussen havde en god dag på kontoret søndag, for han nåede kun 21 omgange af grandprixet, før han måtte udgå på grund af motorproblemer.