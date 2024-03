Jan Magnussen kan formentlig se frem til, at millionerne snart vælter ind på bankbogen.

Motorsportsikonet har i hvert fald sat sin arkitekttegnede villa i Roskilde til salg, og ikke overraskende bliver det ikke billigt, hvis man har udset sig den 724 kvadratmeter store grund som sit nye hjem.

Den seksværelses store villa står nemlig i første omgang til en udbudspris på næsten otte millioner kroner, og det betyder, at den 50-årige fartfanatiker står til at tjene en klækkelig gevinst på grunden.

Det skriver Boliga.

Jan Magnussens designervilla ligger i Roskilde. Foto: Danbolig Vis mere Jan Magnussens designervilla ligger i Roskilde. Foto: Danbolig

Ifølge Tinglyset erhvervede Magnussen sig således grunden i Roskilde i 2005 for sølle 1,5 millioner kroner.

Dermed står han til at kunne lægge et stort millionbeløb ned i foret i ren profit, hvis grunden sælges til den i første omgang udbudte pris.

Villaen har dog kun været til salg i to dage, og salgsprisen – og dermed også Magnussens gevinst – kan altså ske at være lavere end de otte millioner, villaen står til i øjeblikket.

Jan Magnussen er far til Kevin Magnussen, der også er et stort navn inden for motorsport og i øjeblikket kører for Haas i Formel 1.