En de største speedwaynavne, newzealænderen Ivan Mauger, er mandag gået bort.

Det skriver Ekstra Bladet, der har talt med danske Ole Olsen, som bekræfter dødsfaldet. Ole Olsen var en tæt rival og ven til Ivan Mauger, der blev 78 år.

»Det var triste nyheder, som vi fik her klokken fire til morgen. Han var jo syg et stykke tid med sin Alzheimers og demens,« siger Ole Olsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

»Han var en fantastisk kører, og han var min mentor og min træningsinstruktør, da jeg kom til England i 1967. Her lærte jeg ham rigtig godt at kende, og han var også med til at få mig til England, så vi blev rigtig gode venner.«

Det var i 1960'erne og 1970'erne, at Ivan Mauger og Ole Olsen duellerede i den absolutte speedway-top. Mens Mauger var verdens bedste i 1968-1970, 1972, 1977 og 1979, var det Olsen, som tog VM-trofæet i 1971, 1975 og 1978.