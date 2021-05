Den tidligere motorsportskører Danica Patrick og NFL-stjernen Aaron Rodgers gik fra hinanden sidste sommer, men nu er førstnævnte tilbage i et fast forhold.

Og det er den 39-årige amerikaner med Carter Comstock. Det fortæller hun i et You Tube-interview. Det skriver TMZ.

Hun siger blandt andet, at den nye fyr allerede opfylder nogle vigtige kriterier.

»Jeg har haft denne vision om at finde en person, hvor vi bare kan sidde i sofaen med et glas vin og tale om alt mellem himmel og jord. Vi kan tale om både simple og komplicerede ting, hvorefter vi begynder at tale om et træ.«

Danica Patrick er historiens mest succesfulde kvindelige motorsportskører i USA. Foto: JONATHAN FERREY Vis mere Danica Patrick er historiens mest succesfulde kvindelige motorsportskører i USA. Foto: JONATHAN FERREY

»Jeg har altid forestillet mig, hvor fantastisk det ville være bare at snakke om alt i flere timer sammen, og det er præcis, hvad vi gør.«

Danica Patrick, der anses som den mest succesfulde kvindelige motorsportskører i USA gennem tiden, tilføjer, at de begge er åbne mennesker, der elsker at rejse rundt i verden.

Ifølge TMZ er det ikke helt klart, hvornår Danica Patrick og Carter Comstock mødte hinanden.

Den tidligere motorsportskører lagde dog et billede af de to på Instagram i begyndelsen af sidste måned. Og her var forelskelsen tydelig.

Danica Patrick skrev historie ved en sejr i Japan tilbage i 2008. Vis mere Danica Patrick skrev historie ved en sejr i Japan tilbage i 2008.

'Træninger på stranden er altid gode, men de er endnu bedre med dig,' skrev hun som tekst til billedet.

Danica Patrick er den eneste kvinde, der har vundet et løb i IndyCar-serien. Det skete i Japan tilbage i 2008.

Aaron Rodgers er ligeledes kommet hurtigt videre i kærlighedslivet, og Green Bay Packers-stjernen er nu sammen med Shailene Woodley.