Sophia Floersch er kun 17 år og bliver anset som et af de helt store talenter indenfor motorsport, hvor hun kører Formel 3.

Men søndag, hvor hun kørte VM-finale i Macau Kina, kom hun ud for noget af en ulykke, hvor hun brækkede ryggen.

Det er The Sun, der skriver historien om Floersch, der havde alt for meget fart på før et sving og på det nærmeste fløj ud af banen.

Fire kom til skade som følge af hendes uheld. Heriblandt flere fotograferer, der dækkede løbet. Twitter-brugeren Rob van Gameren har delt følgende video af uheldet:

Mijn god, hier de crash vanaf de tribune gefilmd. Pas op, schokkende beelden! Nogmaals: het is Sophia Floersch die is gecrasht in de Formule 3-race van Macau. De Duitse rijdt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Hopelijk komt er snel een update! #F3 pic.twitter.com/HesSwYimWf — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18. november 2018

Og her ses solo-ulykken fra en anden vinkel, lagt op af samme bruger:

Hier de Macau-crash van Sophia Floersch nog van een ander camerastandpunt op de tribune. De snelheid en impact is echt ongelofelijk! Hopelijk is niet alleen Sophia, maar iedereen daar ongedeerd. Nog altijd geen updates. #MacauGP pic.twitter.com/FqZzVwu1q8 — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18. november 2018

Tyske Sophia Floersch kører i år sin debutsæson i F3 for sit hold Van Amersfoort Racing.

Det røde flag blev vajet umiddelbart efter hendes uheld.

Her ses Sophia Floersch i et interview før Macau Grand Prix.