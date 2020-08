Den danske racerkører Nicolaj M. Madsen friede til sin kæreste, Helene Hjorth Nielsen, på ganske kreativ vis.

Det afslører han på sin Facebook-side.

Lørdag kørte Madsen løb i italienske Misano som led i GT4 European Series. Men selv om det gik godt på racerbanen, var det efter løbet, Madsen satte prikket over i'et på sin lørdag.

Undervejs havde han sørget for, at kæresten havde fået team-ingeniørens headset på, og han friede over pit-radioen til sin kommende kone. Officielt blev det, da han nåede i mål, hvor han kunne give hende ringen på fingeren.

»I dag har været en dag, som jeg aldrig glemmer. Vi havde en flot dag i bilen, hvor Jorg fik kørt os fra en P14 til en P9, og derfra overtog jeg den og fik os til P3. Og dermed vinder af PRO/AM. Superfede overhalinger, klasse kørt af Jorg, og den bedste bil i teamet.«

»Vi fører nu europamesterskabet og har lavet tre podieplaceringer ud af tre mulige,« skriver Madsen på sin Facebook-side og kommer med en meget vigtig tilføjelse:



»MEN, det, der gør, at jeg virkelig husker denne dag resten af mit liv, er, at jeg friede til min fantastiske kæreste, Helene ... Og hun sagde JA. Det har været en vild dag, og i morgen kører vi race nummer to i denne weekend, og jeg kunne ikke være mere klar.«