Claudia Hurtgen må tro på mirakler.

For når man ser de vanvittige billeder fra den 49-årige racerkørers uheld midt i ørkenen, kan man ikke andet end at frygte det værste.

Men mirakler sker.

Du kan se en video af det helt vanvittige uheld i toppen af artiklen.

Claudia Hurtgen var ude for en spektakulær ulykke. Foto: Screenshot Ritzau/Scanpix

»Jeg tænkte 'Oh shit,'« fortæller tyskeren til mediet Motorsport.com, der altså overlevede.

Uheldet fandt sted under Extreme E Desert X-prix i Saudi-Arabien, hvor hun kørte galt i sin Odyssey 21 E-SUV.

Ifølge Claudia Hurtgen kørte hun for hurtigt, da hun ramte en sten og mistede kontrollen med bagenden. Derefter rullede bilen rundt. Og rundt. Og rundt. Og rundt.

Så gik der adskillige minutter, inden hun kom ud af bilen.

Faktisk virkede det som om, at der gik flere timer, fortæller hun.

»Det føltes som lang tid (...) Problemet var først, at radioen ikke virkede. Jeg kunne høre holdet, men de kunne ikke høre mig. Så jeg kunne ikke sige, at jeg var okay,« siger Claudia Hurtgen.

Når man ser på billederne, er det slet ikke til at forstå, at racerkøreren kunne slippe med at have bidt sig i tungen. Intet andet.

Men jo, den er god nok.