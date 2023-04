Lyt til artiklen

Det er kun ganske få mennesker, der har adgang og kontakt til Michael Schumacher, men alligevel går der ofte rygter om tyskerens helbred efter hans livsændrende ski-ulykke i 2013.

Og det er Schumachers ven og tidligere kollega fra Ferrari Jean Todt rasende over.

Han mener nemlig, at folk snakker alt for meget om noget, de ved alt for lidt om.

»Lad os lade ham være i fred. Vi skal respektere ønsket om privatliv fra Corinna (Michael Schumachers kone, red.) og hendes børn, selv om vi godt ved, at ulykken har haft konsekvenser.«

Michael Schumacher og Jean Todt i 2007. Foto: FRANK AUGSTEIN Vis mere Michael Schumacher og Jean Todt i 2007. Foto: FRANK AUGSTEIN

»Men alle, der siger, at de ved noget, de ved ingenting!,« siger franskmanden til Corriere Della Sera.

Jean Todt, der arbejdede ved Ferrari i fem af Schumachers syv Formel 1-mesterskaber, har tidligere fortalt, at han og Michael Schumacher af og til ser deres elskede sport sammen efter tyskerens ulykke.

Det var i vinteren 2013, at Formel 1-legenden var ude for et slemt uheld på ski, der sendte ham i en seks måneder lang koma, og siden hans opvågnen har han ikke vist sig offentligt.

Han og konen Corinna bor ved Genévesøen i Schweiz, og det er meget sjældent, at familien udtaler sig om 54-årige Schumacher.

Jean Todt og Michael Schumacher. Foto: Yuri CORTEZ Vis mere Jean Todt og Michael Schumacher. Foto: Yuri CORTEZ

De gjorde dog en undtagelse i en dokumentar, der udkom i september 2021.

»Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke. Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til behandlinger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael får det bedre og for at sikre, at han har det godt,« fortalte hans hustru.

I samme dokumentar fortalte sønnen, Mick Schumacher, at han ikke kan det samme med sin far, som alle andre kan.

»Set fra mit perspektiv er det lidt unfair. Min far og jeg ville kunne forstå hinanden på en helt anden måde nu. Vi snakker samme sprog – motorsportens. Vi ville have så meget mere at snakke om. Det er det, jeg tænker mest på. Det ville være så fedt at kunne det. Jeg ville gøre alt for, at vi kunne det,« sagde han.

