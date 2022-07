Lyt til artiklen

Det er ingen hemmelighed, at der ikke er meget information om Michael Schumachers helbred, der ser offentlighedens lys efter den skiulykke, der gjorde ham alvorligt hjerneskadet i 2013.

Til gengæld er Schumachers tidligere manager, Willi Weber, ikke bleg for at stå frem offentligt og tordne mod Schumachers familie.

Denne gang raser Weber over, at familien ikke fortæller sandheden om den tidligere Formel 1-kørers helbred. Det skriver Gazzetta dello Sport ifølge Daily Mail.

»Jeg kunne forstå situationen i starten, da jeg altid har gjort alt, hvad jeg kunne, for at Michael kunne beskytte sit privatliv,« siger Weber og fortsætter:

Foto: Gero Breloer

»Men siden da har vi kun hørt løgne fra dem. Flere år efter ulykken sagde jeg til mig selv, at jeg bare skulle passe på familien, da jeg ikke kunne ændre på tingene. Han (Schumacher, red.) var som en søn for mig. Selv i dag gør det mig ondt at tale om det.«

Årsagen til, at Willi Weber endnu engang er blevet sur på familien skyldes, at han siden ulykken indtraf, har følt sig frosset ude af familiens liv på grund af Michael Schumachers hustru, Corinna Schumacher.

Det blev der sat to tykke streger under, da Corinna Schumacher og datteren, Gina, onsdag deltog i uddelingen af Nordrhein-Westfalens statspris, som blev givet til netop Michael Schumacher.

Den store hæder uddeles normalt en gang om året af den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, hjemsted for Hürth, som er Michael Schumachers fødeby.

Corinna og Gina Schumacher. Foto: INA FASSBENDER

Udover hustruen og datterens tilstedeværelse, var også tidligere teamchef og direktør for Ferrari Jean Todt, til stede til prisuddelingen i Köln.

Trods at Jean Todt ses som en ven af familien – og især af Michael Schumacher – følte Weber sig endnu engang forbigået og frosset ude.

»Det var en kæmpe smerte for mig (da ulykken skete, red.). Jeg forsøgte hundredvis af gange at kontakte Corinna, og hun svarede ikke. Jeg ringede til Jean Todt for at spørge ham, om jeg skulle tage på hospitalet, og han bad mig vente – det er for tidligt,« lyder det fra Weber.

»Jeg havde ikke forventet sådan en opførsel, og jeg er stadig vred over det. De holdt mig ude og sagde til mig: 'Det er for tidligt', ja, nu er det for sent. Det er ni år siden. Måske skulle de bare sige det, som det er.«

Corinna Schumacher, Gina Schumacher og Jean Todt til prisuddelingen i Köln. Foto: Andreas Rentz / POOL

Ulykken skete 29. december 2013, da Michael Schumacher stod på ski med sin søn, Mick, på skisportsstedet Meribel i de franske alper. Schumacher slog højre side af hovedet mod en sten og knækkede hjelmen. Efterfølgende fik han fjernet flere blodpropper fra hjernen, men kom sig aldrig ovenpå ulykken.

I dag bliver 53-årige Schumacher passet i sit hjem ved Genevesøen i Schweiz, hvor familien overvåger ham nøje.