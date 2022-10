Lyt til artiklen

Han var involveret i et grimt uheld på sjette omgang i weekendens DTM-finale i Hockenheim.

Og undersøgelser har nu vist, at 20-årige David Schumacher har fået et brud i ryggen. Det skriver Motorsport.

Lyder efternavnet uhyre bekendt, er det heller ikke et tilfælde, for den unge racerkører er søn af Ralf Schumacher og dermed nevø til Formel 1-legenden Michael Schumacher.

Det var under lørdagens løb, at David Schumacher, der kører for Mercedes AMG, kolliderede med rivalen Thomas Preining. Begge røg i barrieren, og der var voldsomme skader på bilerne.

En tredje var også involveret i uheldet, og de blev alle kørt til tjek på hospitalet for at sikre, at alt var, som det skulle være.

Allerede efter sammenstødet med barrieren klagede David Schumacher over smerter i ryggen, og det viste sig altså at være med god grund.

»Da David kom hjem, klagede han stadig over smerter. Vi besluttede at tage til hospitalet i Salzburg for at få foretaget en MRI-scanning. Den viser, at han har fået brud på en lændehvirvel,« siger Ralf Schumacher til Motorsport.

Det betyder, at der venter den unge kører en pause på omkring seks uger. Heldigvis for David Schumacher er DTM-sæsonen slut, hvilket betyder, han indtil videre ikke går glip af nogen løb.

Efter sammenstødet var Thomas Preining ude med hård kritik af Schumacher, som han mente, var skyld i sammenstødet, men det fik Cora Schumacher til at reagere.

'David har det fint, det er det vigtigste. Men jeg er nødt til at sige, jeg virkelig ikke synes, det er okay, at Thomas Preining kommer med negative kommentarer om vores søn hver gang uden nogen form for selvindsigt,' skriver Cora Schumacher på Instagram.