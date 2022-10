Lyt til artiklen

Han vandt sit sjette mesterskab i den.

Og nu er bilen, Michael Schumacher på det tidspunkt kørte i, sat på auktion.

Den røde Ferrari fra 2003 gav Formel 1-legenden fem løbssejre og yderligere to ture på podiet det år, og det var også i den bil, tyskeren slog rekord for antal mesterskaber.

Det er RM Sotheby's, der har bilen på auktion, og man spår her, at den kan komme til at koste op til 8,5 millioner euro svarende til cirka 63,23 millioner danske kroner.

Bilen har ikke kørt mange kilometer, siden det var slut med løb, og den har også været en tur på Ferraris værksted, så den nu fremstår fuldstændig som dengang den kørte de første ture for snart 20 år siden, lyder det.

»Ikke nok med at 229-modellen spillede en væsentlig rolle i at give Michael Schumachers hans sjette titel – som sendte ham forbi rekordhaveren Juan Manuel Fangio – så var det også den mest indflydelsesrige model i forhold til at hjælpe Ferrari med at vinde holdets historiske 13. mesterskab,« skriver RM Sotheby's.

»At eje en Scuderia Ferrari Grand Prix-bil af en hvilken som helst slags er et sjældent og flot privilegie – at få chancen for at få en af bilerne fra holdets mest dominerende periode er en mulighed, man kun får én gang i livet.«

Auktionen finder sted den 9. november.

Michael Schumacher stoppede karrieren endegyldigt i 2012.

I december 2013 kom han alvorligt til skade efter en ulykke under en skiferie, hvor han styrtede og slog hovedet på en sten.

Han lå flere måneder i koma og gennemgik flere operationer, men præcist hvordan han har det i dag, ved kun de nærmeste, og meget lidt er sluppet ud om tyskerens tilstand.

Michael Schumacher har ikke vist sig i offentligheden siden ulykken.