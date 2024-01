Den tidligere Formel 1-kører Ralf Schumacher er rasende over en virksomheds medarbejdere, der ifølge den 48-årige tysker var skyld i et vildt dyrs dødsfald.

Schumacher har nemlig lagt et opslag på Instagram, hvor han anklager de ansatte ved energigiganten RWEs brug af kraftig fyrværkeri for at føre til dyrets død.

»Håber, I er stolte af jer selv,« skriver han i opslaget med et billede af det døde dyr.

Du kan se opslaget herunder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

Ralf Schumacher ejer gården, hvor han skriver, mange dyr blev skræmt af det voldsomme fyrværkeri - heriblandt heste og grise.

Tyske Bild har konfronteret RWE med anklagen fra Schumacher, hvor en talsmand fra virksomheden siger følgende til mediet:

»Vi har læst Schumachers opslag og tager beskyldningerne i det meget alvorligt.«

Herefter forklarer talsmanden til mediet, at det ifølge deres egne interne undersøgelser ikke var deres ansatte, som antændte fyrværkeriet. Talsmanden insinuerer i stedet, at det var nogle unge, der stod bag.

»Tidligt på aftenen blev unge mennesker med biler og fyrværkeri fundet i nærheden af ​​det påståede sted og fik at vide, at det ikke var tilladt at komme ind på RWE-området. Vi kan desværre ikke længere afklare, om der er en sammenhæng her.«

Den forklaring køber Ralf Schumacher dog ikke. Han fortæller til Bild, at hans medarbejdere observerede, at virksomhedens sikkerhedsvagt antændte fyrværkeri inden lukketid klokken 21.00.

»Det er vigtigt for mig, at RWE sikrer, at en begivenhed som denne aldrig finder sted lige uden for min dør igen. Derfor er jeg lettet over, at RWE har accepteret at tage denne hændelse alvorligt. Der er så mange andre steder der, hvor du ikke ville bringe dyr i fare. For mit vedkommende sørger jeg dybt over tabet af et af mine vilde dyr, som var drægtig på tidspunktet for dets død. Det er bare tragisk.«

Den tidligere Formel 1-kører er lillebror til Michael Schumacher, og den yngre Schumacher overtog gården fra sine forældre.