Hvordan Michael Schumacher præcist har det, ved kun få.

Og sådan bliver det ved med at være. Det har Formel 1-legendens manager, Sabine Kehm, slået fast endnu engang.

»Michaels helbred kommer ikke offentligheden ved, så vi kommer ikke til at kommentere på det. Kun fordi vi ønsker at beskytte Michaels privatliv så meget som muligt,« siger hun ifølge Daily Express.

Det er før blevet kritiseret, at der ikke har været mere åbenhed fra familien efter den fatale ulykke for snart seks år siden.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.L.Cereijido Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.L.Cereijido

En af kritikerne er Nick Fry, som i flere år var chef for Michael Schumacher, da sidstnævnte kørte for Mercedes.

'Corinna (Michael Schumachers hustru, red.) og familien har haft en meget stram kontrol med informationerne om hans tilstand og behandling, og det er en skam, synes jeg,' har han blandt andet skrevet i sin bog 'Survive. Drive. Win'.

Michael Schumachers tidligere manager, Willi Weber, har tidligere fremsat en lignende kritik af beslutningen om at lukke ned for al information om racerkørerens tilstand.

Og Sabine Kehm kan sagtens følge, at den 50-årige tyskers mange fans gerne vil vide, hvordan han har det. Men det forbliver en velbevaret hemmelighed.

Sabine Kehm har få gange udtalt sig på familiens vegne. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK Vis mere Sabine Kehm har få gange udtalt sig på familiens vegne. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK

»Vi forstår godt, det er svært for nogle at forstå. Men vi gør det her (holder tæt, red.) lige i Michaels ånd, og vi kan kun takke jer alle for forståelsen,« siger Sabine Kehm.

For et par uger siden kom det dog frem, at tyskeren var indlagt på den kardiologiske afdeling på Hospital Georges-Pompidou i Paris. Her skulle han have fået stamcellebehandling og været ved bevidsthed. Det skrev det franske medie Le Parisien.

»Det eneste vi ved er, at han har fået en blodtransfusion, og at der er blevet tilføjet stamceller til hans blod, som skulle have en positiv effekt på hele kroppen - inklusiv hjernen,« sagde mediets journalist, Jean-Michel Décugis i et tv-interview med BFM TV.

Michael Schumacher kom til skade den 29. december 2013 i forbindelse med en skiulykke. Han slog sit hoved i så voldsom grad, at han var i livsfare, og han er efterfølgende blevet opereret flere gange, ligesom han også har ligget i kunstig koma. Han har ikke vist sig offentligt siden det voldsomme uheld.