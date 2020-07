Han kæmpede for en plads på podiet.

Men en pludselig eksplosion i bilen ændrede alt for Mick Schumacher, der måtte udgå under søndagens Formel 2-løb.

Det var tyskerens brandslukker, der pludselig eksploderede under 14. omgang, og det sendte ham altså af banen i Østrig, da han lå til at blive nummer tre.

Noget, der i den grad ærgrer den 21-årige kører, som er søn af legenden Michael Schumacher.

LAP 14/28



Mick Schumacher's fire extinguisher has gone off! The German is out of the car and loses the chance of a potential podium

'Statistisk er det noget, der sker én gang hver 10. år, at noget gummi fra dækket rammer den lille nødknap på højre side af bilen, som starter brandslukkeren,' skriver Mick Schumacher i et opslag på Instagram.

'Og det skete for mig i dag, da jeg lå til at blive nummer tre. Det var virkelig uheldigt, men vores løb var stærkt endnu en gang, så lad os komme videre og fokusere på næste løb,' slutter 21-årige Schumacher, der kører for Ferrari.

Dagens Formel 2-sprintløb blev vundet af det 18-årige danske stortalent Christian Lundgaard, der tog sejren i suveræn stil.

Han startede fra tredje position, men gik hurtigt i front, og herfra så han sig ikke tilbage. Han kontrollerede resten af løbet og kørte sejren i hus.