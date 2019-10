Så er der nyt i sagen om den tidligere tyske Formel 1-verdensmester Michael Schumachers hemmeligholdte helbredstilstand.

Men desværre ikke af den positive slags.

Den franske kirurg, der for en måned siden behandlede ham med såkaldt stamcelleterapi på Georges Pompidou European-hospitalet i Paris, udtaler sig ifølge SKY News således:

»Jeg kan ikke udføre mirakler med stamceller.«

Michael Schumacher med sin Ferrari i 2006. Foto: TONY GENTILE Vis mere Michael Schumacher med sin Ferrari i 2006. Foto: TONY GENTILE

Til den italienske avis La Repubblica benægter Philippe Menasche kritikeres påstand af, at han med Michael Schumacher er i gang med at tage lige lovlig mange chancer.

»I mit team eksperimenterer vi ikke. Det er en påstand, der ikke svarer til min medicinfaglige vision,« citeres han for at sige.

Der er ikke fremkommet megen information til offentligheden om behandlingen af Michael Schumacher.

Men ifølge den franske avis Le Parisien blev han for en måned siden indlagt på afdelingen for hjerte og karkirurgi.

Michael Schumacher på skiferie med sin kone Corinna i Italien i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP Vis mere Michael Schumacher på skiferie med sin kone Corinna i Italien i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP

Det skulle være ganske vist, at behandlingen her indeholdt drop med stamceller, som hjælper med at skabe en antiinflammatorisk reaktion i kroppen.

Den nu 50-årige tysker kom til skade den 29. december 2013, da han styrtede på ski og slog sit hoved så hårdt, at hans kranie revnede, der krævede et omgåeden operation. Hans liv var i fare.

Efter to operationer fulgte genoptræning, ligesom Schumacher lå i kunstig koma i fire uger.

Siden det voldsomme uheld har han aldrig vist sig offentligt.