Dater Lewis Hamilton og Shakira?

Det spørgsmål bliver lige nu stillet af mange, efter de to stjerner er blevet set sammen flere gange.

Og nu har et nyt billede på Instagram igen pustet liv i rygterne om de to.

Det er sangskriveren Mustafa, der har delt et gruppebillede fra weekenden, hvor de var en lille flok ude for at få drinks – heriblandt Lewis Hamilton, der på billedet har armen rundt om Shakira.

Udover sangskriveren var blandt andre musikeren Daniel Caesar og modellen Fai Khadra også med ved bordet.

Den verdenskendte sangerinde var i weekenden også med på sidelinjen, da Lewis Hamilton kørte Formel 1 i Spanien.

Første gang de to blev set sammen var tilbage i maj, hvor de først var på en restaurant i Miami, og efterfølgende tog de på tur i en båd. Noget, en paparazzi-fotograf var hurtig til at fange.

De to har endnu ikke kommenteret rygterne.

Lewis Hamilton fik derimod pustet yderligere til ilden, da han i weekenden jokede med sit kærlighedsliv.

»Jeg bliver nødt til at få mig en latina-kæreste,« sagde han fra scenen, hvor han sad sammen med holdkammeraten George Russell.

Shakira dannede i 11 år par med fodboldspilleren Piqué, men de gik fra hinanden i juni sidste år, og efterfølgende kom det frem, at Piqué angiveligt var utro.

Den tidligere FC Barcelona-spiller er siden stået frem offentligt med sin nye flamme – den 12 år yngre Clara Chía Marti.