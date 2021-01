Den var ikke klar til at blive fotograferet. Endnu.

Sådan lød det i sidste uge fra Romain Grosjean om den venstre hånd, der tog mest skade under den uhyggelige ulykke i Bahrain.

Formel 1-løbet var knap nok startet, før Romain Grosjean kørte galt, bilen delte sig i to, brød i voldsom brand, og franskmanden måtte kæmpe sig ud. På mirakuløs vis slap han med brandskader på hænderne og en forstuvet ankel.

Og mens højre hånd ikke har lidt voldsomt skade, står det værre til med den venstre, der fortsat skal være bundet ind, skriver franskmanden på Twitter.

Back into my dressing. Felt good to be free this afternoon. Hopefully more next week pic.twitter.com/uBRxMH0h5Q — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 7, 2021

'Jeg er tilbage i min håndbeklædning. Det føltes godt at være fri denne eftermiddag. Forhåbentlig mere af det i næste uge,' skriver Romain Grosjean til billedet af sin venstre hånd.

Mens den højre er fri af forbindinger og helet flot, er det tydeligt at se, at sårene er langt værre på den venstre. Den 7. januar kunne Grosjean fortælle, at det var første gang, han fik lov til at tage sin forbinding af den venstre hånd i nogle timer, og det var 'en stor sejr' for ham.

Den 31. december delte franskmanden et glimt af den højre hånd.

'Kan du se, jeg var i en brand for en måned siden?' skrev han til et billede, hvor der var meget få spor tilbage at se på den højre hånd. Der er blot et lille sår på den ene kno, og så har han fået nogle ar.

Romain Grosjeans plan var at køre VM-finalen for Haas, men det måtte han opgive, da hænderne ikke blev klar til det. Dermed sluttede Romain Grosjeans Haas-karriere i Bahrain.

Den 34-årige franskmand debuterede i Formel 1 i 2009 og har været med i 181 grandprixer.

Han har været på podiet i alt 10 gange, og fra 2017 til 2020 var han holdkammerat med Kevin Magnussen.

Den 2. januar gjorde Romain Grosjean comeback i VCO ProSim-serien, hvor han både er ejer og kører i R8G-teamet – 8 var hans startnummer i Formel 1.