Mick Schumacher er kommet med en rørende hilsen til sin far, Michael Schumacher, på Formel 1-legendens 55 års fødselsdag.

Mick Schumacher lagde et billede af de to fra Micks barndom på sin Instagram-konto på en story. Han skriver ved siden af ​​et rødt hjerte følgende fødselsdagshilsen på billedet:

'Tillykke med fødselsdagen til den bedste far nogensinde. Elsker dig.'

På billedet sidder den purunge Mick på en motorcykel iført en racerhjelm og med den højre tommelfinger op. Ved siden af ​​ham kigger far Michael, også iført hjelm, stolt ned på Mick med et stort smil.

Foto: Mick Schumacher/Instagram Vis mere Foto: Mick Schumacher/Instagram

Det er mere end 10 år siden, at offentligheden sidst har set Formel 1-legenden Michael Schumacher.

Siden skiulykken 29. december 2013, der sendte tyskeren i koma, har der været stor mystik om Schumachers tilstand. Familien har sørget for, at intet slipper ud fra hjemmet i Schweiz, hvor den syvdobbelte verdensmester angiveligt modtager pleje.

Efter et år som testkører for Mercedes kører Mick nu for det franske bilmærke Alpine i VM-serien for sportsvogne i 2024-sæsonen.

Den 24-årige verdensstjerne mistede i 2022 sin plads i Formel 1 hos Haas-teamet, hvor Kevin Magnussen kører.