Det var en chokerende nyhed, der ramte den danske motorsportsverden onsdag. Danmarks absolut største hold, GMB Motorsport, drejer nøglen om.

Årsagen er krisen i byggebranchen for milliardæren René Birchs GMB-koncern.

Nu reagerer GMB Motorsports direktør og teamchef, Henrik Lundgaard, på den forfærdelige nyhed.

»Det er selvfølgelig trist, og det kommer absolut som en overraskelse,« fortæller Henrik Lundgaard til B.T.

»Det er klart, at det var en spand koldt vand i ansigtet, da jeg for en måneds tid siden blev bedt om at afvikle aktiverne. Vi var klar til at køre racerbil, og lige pludselig bliver det stoppet. Det er ikke sjovt,« fortsætter han og kalder stemningen blandt medarbejderne for 'trykket'.

Det danske motorsportseventyr kulminerede med debuten i det legendariske 24-timersløb på Le Mans i 2023 og bød desuden på to mesterskaber i den danske superliga, TCR Denmark.

»Det har været en utroligt spændende rejse og uden tvivl det største danske projekt, jeg har set. Både på mandskab og budget. Men jeg har været i sporten i mange år, så jeg ved godt, at det går op og ned i branchen,« siger Henrik Lundgaard, der selv var en af stjernerne i de glade DTC-dage og desuden Danmarks mest succesfulde rallykører nogensinde med en EM-titel.

Henrik Lundgaard understreger, at lukningen af GMB Motorsport ikke er en konkurs. Det er derimod en frivillig likvidation, hvor medarbejderne får løn i opsigelsesperioden, og kreditorerne får deres penge.

GMB Motorsport debuterede på Le Mans i 2023 med Marco Sørensen, Gustav Birch og Jens Reno Møller bag rattet. Foto: Julien Delfosse/Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere GMB Motorsport debuterede på Le Mans i 2023 med Marco Sørensen, Gustav Birch og Jens Reno Møller bag rattet. Foto: Julien Delfosse/Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Man skærer motorsporten fra på grund af udfordringerne i byggebranchen for det primære selskab. Det handler selvfølgelig om økonomi men også om signalværdien. Det ser ikke godt ud at hygge sig med motorsport,« siger Henrik Lundgaard.

Holdet har talt ti fuldtidsansatte og en hel del freelancere – i alt 50 mand på årsbasis.

Det er rigmanden René Birch, der har ejet holdet, men tidligere i februar gik én af hans virksomheder konkurs, mens en anden kom under rekonstruktion.

Til Midtjyllands Avis kalder René Birch det for sit livs største krise.

Henrik Lundgaard i snak med Jan Magnussen, der også har kørt for GMB Motorsport i Le Mans Cuppen. Foto: GMB Motorsport Vis mere Henrik Lundgaard i snak med Jan Magnussen, der også har kørt for GMB Motorsport i Le Mans Cuppen. Foto: GMB Motorsport

Henrik Lundgaard var da også hurtigt klar over, at det handlede om at hjælpe familien for at få minimeret skaden.

»Det har været to-tre svære uger, hvor første prioriteten var at finde købere til vores aktiver, der kunne drive noget videre i GMBs dna. Det lykkedes endelig mandag. De starter et dansk hold med samme koncept, biler, kørere og partnere,« fortæller han.

»Det er kærkomment for Birch-familien at se, at det, de har bygget, kan fortsætte i en eller anden form. Det er positivt.«

Det er erhvervsfolkene Christian Jensen og Ulrik Larsen fra Selected Car Investment, der har købt bilerne og de fleste aktiver som værktøj og pitudstyr.

»Det er lykkeligt, siger jeg med hånden på hjertet, at der er fundet en investorgruppe, som vil kører videre med bilerne i TCR og Super 2L i Danmark,« siger Henrik Lundgaard, der skal hjælpe de nye ejere i gang.

Til gengæld bliver GMBs internationale planer skrottet i første omgang.

Det gælder blandt andet teamets satsning på det store GT World Challenge-mesterskab, hvor holdet ellers havde bestilt to spritnye Aston Martin-racere.

Til en samlet værdi af 11 millioner kroner.

På de danske baner vandt GMB med Kasper H. Jensen to TCR-mesterskaber. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere På de danske baner vandt GMB med Kasper H. Jensen to TCR-mesterskaber. Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix

Købet af bilerne samt tilmeldingsgebyr til serien, hoteller og så videre kunne heldigvis annulleres. Hvis GMBs problemer havde set dagens lys bare nogle uger senere, havde de penge været tabt.

»Der blev trykket på knappen i slut januar for at få rullet investeringerne tilbage,« siger Henrik Lundgaard.

Teamchefen er overbevist om, at dansk motorsport ikke har set det sidste til René Birch.

»Vi ser ham på banerne, og han kommer til at bakke op om de nye ejere.«