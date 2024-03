Der var kun få minutter tilbage af det ti timer lange løb, og den danske racerkører Mikkel Jensen var på vej mod et kæmpe resultat.

Men så skete det, der ikke måtte ske.

Danskeren kunne ikke tro sine egne øjne, da hans holdkammerat i bilen på hjerteskærende vis gik i stå på sidste omgang. Andenpladsen forsvandt i Qatars ørkenluft.

»Det er selvfølgelig super ærgerligt. Jeg kunne næsten ikke tro, at det var rigtigt, da jeg så det. Der var så kort tid tilbage,« lyder reaktionen fra Mikkel Jensen til B.T.

Danskeren og Peugeot-holdkammeraterne var på vej mod en andenplads i sæsonens første løb i VM-serien for sportsvogne, WEC, der til sommer indtager ikoniske Le Mans.

Det ville have været Mikkel Jensens hidtil bedste resultat i topklassen, Hypercar, men skæbnen ville det anderledes.

»JEV havde styr på det. Jeg var ikke bekymret, selvom de andre kom bagfra. Så jeg er super skuffet. Det havde været gode point til mesterskabet og et fedt sidste resultat med 9x8'eren uden bagvinge.«

Danskerens holdkammerat, den tidligere Formel 1-kører Jean-Éric Vergne, skulle køre bilen hjem med to hurtige konkurrenter lige efter sig.

Mikkel Jensen og Peugeot nr. 93 var længe på vej mod et kæmpe resultat. Her er det søsterbilen med nr. 94. Foto: Karim Jaafar/AFP/Ritzau Scanpix

Men det så ud til, at andenpladsen var sikkert i hus.

Indtil bilen mistede pusten og måtte trille hjem på en skuffende syvendeplads, der senere blev vekslet til en diskvalifikation.

Et problem med luft i systemet ved sidste tankning betød angiveligt, at der ikke kom den rette brændstofmængde på bilen til at nå i mål. Det er teamet fortsat ved at analysere.

Det betød også, at bilen ikke ved egen kraft kunne nå tilbage til parc fermé efter løbet, som reglerne ellers foreskriver. Derfor blev Mikkel Jensens bil streget fra resultatlisten.

Han kan dog alligevel glæde sig over indsatsen og især sin nye holdkammerat Nico Müllers præstation.

»Vi viste, hvad vi kunne i dag. Nico kørte fænomenalt, og vi var meget hurtigere end søsterbilen. Vores crew gjorde det godt. Der er ikke noget, man hellere ville end at have fået et podie som belønning for så langt et løb,« siger Mikkel Jensen.

Nedturen for Mikkel Jensen betød dog, at den danske Porsche-stjerne Michael Christensen endte på tredjepladsen.