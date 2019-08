Tre gange på bare fire år er det gået galt på den samme racerbane. Alvorligt galt.

Nu langer flere racerkørere, heriblandt en tidligere Formel 1-kører, ud efter racerbanen og opfordrer til, at banen ikke længere bruges i Indycar-serien.

På Pocono Raceway i Pennsylvania, USA, skete der en voldsom ulykke i IndyCar-serien søndag, hvor flere racerkørere forulykkede. Ulykken skete et år efter, at IndyCar-køreren Robert Wickens kørte galt på selv samme bane og blev lam som konsekvens af sine skader.

I 2015 fik en ulykke på Pocono dødelig udgang, da Justin Wilson mistede livet i et crash.

How many times do we have to go through the same situation before we can all accept that an IndyCar should not race at Pocono. It’s just a toxic relationship and maybe it’s time to consider a divorce. I’m very relieved (to my knowledge) that everyone is okay from that scary crash — Robert Wickens (@robertwickens) August 18, 2019

Én af de kørere, der retter hård kritik af banen, er netop Robert Wickens, der var tæt på at miste livet, da han kørte galt på den omdiskuterede racerbane.

Han sidder i dag i kørestol. Wickens mener, at det er uforsvarligt at gøre brug af banen i IndyCar-serien.

'Hvor mange gange skal vi gå gennem den samme situation, før vi alle kan acceptere, at en IndyCar ikke skal køre ræs på Pocono. Det er bare et giftigt forhold, og måske er det på tide at overveje en skilsmisse. Jeg er meget lettet over (hvad jeg ved af), at alle er okay efter det uhyggelige crash,' skriver Wickens i et opslag på sin Twitter-profil.

Ulykken på Pocono søndag, der har fået kritikken til at blusse op på ny, skete på første omgang på vej mod andet sving, da Takuma Satos bil kom i kontakt med Alexander Rossis bil, og deraf startede en dominoeffekt. Ingen kørere kom ifølge IndyCar alvorligt til skade.

Glad to see everyone is ok. Never a good feeling when you see something like that especially when it’s your brothers. Think the answer is clear that we should not be here. In my opinion that question was answered awhile ago. — Sage Karam (@SageKaram) August 18, 2019

Maybe the teams can all come together and instead of paying crash damage at Pocono can just put into a fund to pay sanctioning fee for a Watkins Glen return. Easily $1.5-2M in crash damage after 2 turns of the race.... Relax, I’m mostly joking — Stefan Wilson (@stef_wilson) August 18, 2019

Fem biler var involveret i crashet, flere af dem røg i barrieren, og én bil endte på hovedet og brød i brand. DU KAN SE CRASHET I VIDEOEN I TOPPEN AF ARTIKLEN

Flere racerkørere, heriblandt flere IndyCar-kørere, erklærer sig enige i Wickens' kritik af Pocono og forlanger handling. Sage Karam og Stefan Wilson er to af de kørere.

'Er glad for at se, at alle er okay. Aldrig en god følelse, når man ser ting som det, særligt når det er ens brødre. Tror, svaret er meget tydeligt, at vi ikke burde være her. Efter min mening blev det spørgsmål besvaret for længe siden,' skriver Sage Karam for eksempel på sin Twitter-profil.

Også den tidligere Formel 1-kører Felipe Massa har reageret på søndagens ulykke og bakker Robert Wickens' kritik op på Twitter:

'Enig 100000%!!! Robert Wickens, jeg er helt enig!!'

Pocono-banen har tidligere været genstand for kritik. Blandt andet efter dødsulykken i 2015, der kostede Justin Wilson livet.