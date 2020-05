Selvom Formel E-bilerne i øjeblikket holder i garagerne på grund af coronavirussens udbrud, så bliver der stadig kørt ræs.

Det foregår bare som online løb i stedet. Og i weekenden blev racerløbsserien ramt af en noget prekær og kontroversiel sag.

Det er kommet frem, at Audi-køreren Daniel Abt i den seneste udgave af Formula E Race at Home Challenge har snydt. Han lod nemlig en anden – en professionel esports-spiller – køre for sig i lørdagens løb.

Abt er derfor blevet diskvalificeret, har fået frataget alle sine point og har fået en bøde på 10.000 euro.

Daniel Abt. Foto: Bernd von Jutrczenka Vis mere Daniel Abt. Foto: Bernd von Jutrczenka

Abt sluttede oprindelig som nummer tre i løbet, men efterfølgende fandt man altså ud af, det var en anden, der havde siddet bag det virtuelle rat, nemlig den 18-årige esports-spiller Lorenz Hoerzing

Og flere af kørerne blev allerede mistænksomme undervejs i løbet.

Ifølge Reuters gjorde Stoffel Vandoorne, der sluttede løbet som nummer to, via sit stream undervejs opmærksom på, at han mistænkte en anden for at køre Abts bil. Han blev bakket op af Jean-Eric Vergne, der også var sikker på, at der var noget galt.

»Er virkelig ikke tilfreds, for det var ikke Daniel, der kørte den bil, og han ødelagde alting,« lød det fra Stoffel Vandoorne via Twitch – streamingplatformen, hvor løbet blev sendt – umiddelbart efter løbet.

Normalt er kørerne, der deltager i de virtuelle Formel E-løb, synlige i deres simulatorer via Zoom, men køreren, der viste sig at køre Abts bil, var angiveligt gemt bag noget udstyr.

Formel E bekræftede efter løbet i en meddelelse, at Daniel Abt var blevet diskvalificeret.

»Jeg tog det ikke så seriøst, som jeg skulle have gjort,« undskyldte han efter løbet.

Det var dog ikke alle, der syntes, det var helt så problematisk, at Abt havde ladet en anden kører simulatorbilen for sig. Antonio Felix da Costa, der fører Formel E-serien i levende live, var knap så bekymret.

'Det er bare et spil, gutter. Vi ved alle, at Daniel er en sjov fyr,' skrev han på Twitter.

Lørdagens løb blev vundet af britiske Oliver Rowland.