Hun havde en lovende karriere, da hun blev Australiens første fuldtidsracerkører. Men nu tjener hun kassen et helt andet sted.

Renee Gracie afslører nemlig, at hun tjente op mod en halv million australske dollar i juni, svarende til over to millioner danske kroner. Det er cirka en femdobling af, hvad hendes indtægt var før.

Det som følge af at hun gik viralt og fik en del opmærksomhed i medierne, da hun løftede sløret for sin nye beskæftigelse, der tager sit udspring i platformen OnlyFans.

OnlyFans er en platform, hvor man betaler for et abonnement til en person, som så giver adgang til eksklusivt indhold. Det er typisk pornografisk indhold, som deles på platformen.

Gracie fortæller, at hun havde forberedt sig grundigt på det indhold, som hun ville uploade, og at det nu betaler sig for hende. Selv om hun tjener godt på platformen, har hun dog ikke i sinde at opgive karrieren som racerkører.

Hun tvivler dog på, om det professionelle miljø ønsker at invitere hende tilbage i sporten, da hun nu har fået et helt anderledes image.

Renee Gracie var senest en del af Super2 Series tilbage i 2017, men svingende resultater gjorde, at hun røg ud i kulden.

Hun har endnu sin første sejr som racerkører til gode.