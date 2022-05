Onsdag sagde hun farvel til brystimplantaterne, men optakten har tilsyneladende været ulidelig.

Racerdronningen Danica Patrick, som har huseret i amerikanske tilskuermagneterne som Nascar og IndyCar, tog i onsdags hul på et nyt kapitel i sit liv, hvor hun ikke længere skal bekymre sig genstridige brystimplantater. Hun har følt sig syg gennem længere tid, og allerede få dage efter udtagningen af fremmedlegemerne har hun mærket fremgang.

I 2014 tog hun beslutningen om at ændre sit udseende, og i starten var hun glad for de nye bryster.

»Jeg ønskede at få dem, for jeg ville have hele pakken. Jeg var i virkelig god form, men jeg havde ingen bryster. Så det fik jeg. Alting gik godt, og jeg var glad,« lyder det via Instagram.

Det var hårdt at sige farvel til motorsporten.

I 2018 gik det op for hende, at der var noget galt med hendes krop. Hun fortæller, at hun blandt andet tog uventet på, mistede noget af håret og blev svimmel.

To år senere 'faldt hjulene af,' som hun beskriver det.

Derefter tog hun sagen i egen hånd og blev undersøgt fra top til tå - og fundene var ikke gode, fortæller hun.

Og så var der kun en udvej.

Danica Patrick har tidligere dannet par med superstjerne-quarterbacken Aaron Rodgers, men efter det kastede hun kærligheden på sundmads-distributøren Carter Comstock. De gik dog fra hinanden i foråret.

Onsdag fik hun taget implantaterne ud, og fredag fortalte hun omverden om sit valg.

Danica Patrick har forsøgt at opliste alle de fremskridt, som hun allerede har set.

»Hvis dette kan hjælpe en derude, så har jeg gjort min del. Jeg skal nok holde jer opdateret med min proces, som den skrider frem.«

Den 40-årige racerkører stoppede i 2018, men nåede at vinde et Indycar-løb i 2008 som den hidtil eneste kvinde nogensinde.