Frederik Vesti, der fredag tog pole position til søndagens Formel 3-hovedløb ved Frankrigs Grand Prix, havde en skuffende lørdag på Paul Ricard-banen.

Et enkelt point blev det magre udbytte af dagens to sprintløb. Han startede det første sprintløb fra 12. position, vandt en række placeringer, men faldt så baglæns ned gennem feltet.

»Jeg havde motorproblemer, og mistede syv placeringer på de sidste tre omgange,« forklarede den 19-årige dansker på sin Facebook-side.

I dagens andet løb kørte han fra 15. startposition op til 10.-pladsen, der udløser et point til mesterskabet.

Frederik Vesti fik blot et enkelt point med fra lørdagens to sprintløb på Paul Ricard-banen. Foto: Grand Prix Photo

Vesti kørte i 2019-20 for Formel 3-seriens absolutte topteam, Prema Motorsport, men skiftede i løbet af vinteren til det franske ART Grand Prix.

Dennis Hauger, der i søndagens hovedløb starter ved siden Vesti i første række, overtog danskerens plads hos Prema. Skiftet har foreløbig sendt nordmanden i front i den samlede stilling, og han sikrede sig en niende- og en andenplads i lørdagens to løb.

Det andet løb blev vundet af Haugers Prema-teamkammerat Arthur Leclerc; lillebror til Ferraris Formel 1-stjerne Charles.

Søndagens hovedløb starter klokken 11.40.