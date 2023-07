Prins Joachim må i år sige farvel til sit hjertebarn Copenhagen Historic Grand Prix.

Som protektor for det årlige motorsportsløb har prins Joachim for vane at deltage i løbet på Bellahøj-bybanen i København, men sådan bliver det ikke i år.

Prins Joachim og familien skal nemlig flytte til USA, hvor Joachim begynder i jobbet som Forsvarsindustriattaché på den danske ambassade i Washington D.C. 1. september.

Og midt i forberedelserne til flytningen kan familien ikke finde tid til den årlige sommerbegivenhed i København. Det skriver Billed-Bladet.

Normalt deltager Joachim i Copenhagen Historic Grand Prix med sit Cortina Racing Team.

Til arrangementet i Bellahøj plejer også prinsesse Marie, Henrik og Athena at være med.

Men resten af familien er altså også i gang med forberedelserne til det store eventyr, der venter på den anden side af sommerferien.

Derfor må det historiske løb blive afholdt uden royal deltagelse denne gang.