Er Christian Lundgaard ved at opgive Formel 1-drømmen? I hvert fald er den 20-årige dansker begyndt at se sig om efter alternativer uden for kongeklassen.

I denne uge testede han for det amerikanske IndyCar-team Rahal Letterman Lanigan Racing på Barber Motorsport-banen i Alabama.

»Chancen opstod for flere måneder siden, og vi har talt om det lige siden. Nu var tiden inde til at udnytte muligheden« siger chef for Alpine-teamets talentakademi Mia Sharizman til B.T.

Lundgaard har i nu fem år været medlem af Alpine Academy, der har det erklærede mål at føre danskeren frem til Formel 1. Men efter en skuffende Formel 2-sæson, hvor akademi-klassekammeraterne Oscar Piastri og Guanyu Zhou har overskygget danskeren, synes Formel 1-drømmen meget langt væk.

Mia Sharizman lægger da heller ikke skjul på, at danskerens fremtid kan ligge i USA.

»Vi tror fuldt og fast på, at Christian kan komme helt til tops i international motorsport, og vi er indstillet på at hjælpe ham – både i USA eller Europa.«

Selvom Alpine (og moderselskabet Renault) ikke er involveret i IndyCar-serien, hvor motorerne leveres af Honda og Chevrolet, kan Lundgaard godt kombinere et IndyCar-program med rollen som medlem af Alpine Academy.

»En akademikører kan stille op i mesterskaber i Europa eller i Indycar,« siger Sharizman til B.T.

Rygter fra USA antyder, at Lundgaard allerede i år kan debutere i IndyCar-serien, hvor Rahal Letterman Lanigan Racing mangler en kører til en række kommende løb.

Hertil siger Sharizman:

»I 2021 fokuserer Christian på sin Formel 2-sæson. Der er stadig halvdelen af sæsonen tilbage, og vi er overbeviste om, at han vil vise sin sande styrke i de resterende løb.«

Inden anden halvdel af sæsonen starter med tre løb i forbindelse med det italienske grandprix i Monza i miden af september, ligger Lundgaard på en samlet 12.-plads i mesterskabet.

IndyCar-serien, hvor Kevin Magnussen gæsteoptrådte i et enkelt løb i juni, har seks løb tilbage på 2021-kalenderen; tre af dem inden Formel 2-mesterskabet genstarter i Monza.