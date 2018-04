Kevin Magnussen gør alt rigtigt i øjeblikket, og den danske Formel 1-kører har ganske enkelt aldrig været bedre, end han er lige nu. Og med de aktuelle præstationer er han godt i gang med at gøre sig interessant for de helt store teams i Formel 1.

Sådan lyder analysen fra den tidligere racerkører John Nielsen, der også har en fortid som ekspertkommentator på TV3 Sport, efter Kevin Magnussen imponerede stort i søndagens Grand Prix i Bahrain.

John Nielsen er meget optimistisk på danskerens vegne og ser gode muligheder for, at Kevin Magnussen kan bruge denne sæson som et springbræt, således han fra næste sæson kan skifte sin nuværende arbejdsgiver Haas ud med et af de allerstærkeste teams i Formel 1-feltet.

»Det er den form her, han skal vise. Han kører rigtig godt. Han er i tvekampe. Han viser, hvor skabet skal stå. Han gjorde alt rigtigt i går (søndag, red.). Det var til ug. Og han skal holde ved den form, fordi der er udskiftninger i de helt store hold til næste år. Kan han vise den her form, så er han med på deres liste,« siger John Nielsen og fortsætter:

»Kevin gør nøjagtigt det, han skal lige nu. Han skal sætte sin teamkollega Romain Grosjean på plads, og det gør han. Og det er det, der gør, at han lægger et visitkort ind hos et af de førende teams, som laver mange kørerskift til næste år,« lyder det.

Og netop kabalen hos de store teams er, ifølge John Nielsen, med til at give Magnussen gode kort på hånden. Han ser muligheder hos både Mercedes, Red Bull og Ferrari, hvilket vil give Kevin Magnussens erklærede drømme om at vinde VM-titlen et gevaldigt boost.

»Mercedes’ Valtteri Bottas er på en et-års kontrakt. Hvis han ikke leverer konstant, så er han til salg. Men der er jo også Red Bull med Daniel Ricciardo. Og i Ferrari ved man ikke, om Kimi Räikkönen stopper,« siger John Nielsen og fortsætter:

»Der er nogle bolde i luften, der kan blive interessante. Og hvis han bare konstant viser de her præstationer - at det er ham, der styrer det team (Haas, red.), så er det helt sikkert, at hans chancer (for at ende hos de store hold red.) er store,« siger John Nielsen, som forklarer, at det i så fald vil være en helt anden verden, der venter Kevin Magnussen, hvis han træder et skridt op ad rangstien.

»De (store teams, red.) har bare et budget, der gør, at de har 400-500 mand, som kan videreudvikle bilen og komme med opdateringer. Det er et problem for de mindre teams, at de ikke kan komme med de opdateringer på samme måde som de store teams. Og derfor er der historisk set en tendens til, at man falder længere og længere bagud i løbet af sæsonen.«

Kevin Magnussen viste klassen i weekenden i Bahrains Grand Prix, hvor danskeren sluttede som nummer fem, hvilket gav ti point til den samlede VM-stilling, og samtidig var Haas-teamets bedste resultat nogensinde i de tre år, amerikanerne har været en del af Formel 1-feltet.