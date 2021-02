Peugeot-fabrikken har netop meddelt, at Kevin Magnussen skal køre for deres nye Hypercar-team i sportsvogns-VM fra næste sæson.

Den 28-årige dansker kører i år i den amerikanske sportsvognsserie IMSA, hvor han stiller op for Chip Ganassi Racing. Med Peugeot-kontrakten, der ventes at løbe over flere år, bliver det kun til et enkelt år i USA for Magnussen.

26-årige Mikkel Jensen blev også annonceret som en af de syv Peugeot-kørere, men det er endnu ikke besluttet, om de to danskere skal dele bil.

Peugeots nye Hypercar ventes at være testklar sidst på året.

Hypercar er den nye topklasse i sportsvogns-VM, hvor 24-timers-løbet i Le Mans er hovedbegivenheden.

»Le Mans er det største udholdenhedsløb i verden og det løb, som alle vil vinde. Det har en stor historie, som Peugeot er en stor del af. Jeg håber at bidrage til den historie,« siger Magnussen.

