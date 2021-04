B.T. erfarede det for nogle dage siden, og nu er det så officielt. Jan og Kevin Magnussen skal køre Le Mans sammen til sommer.

De kommer til at skulle køre i det danske holds High Class Racings bil. Det oplyser de fredag på et pressemøde.

Det bliver Kevin Magnussens debut i det ikoniske løb. 47-årige Jan Magnussen er mere rutineret og har været med 22 gange tidligere.

Hvis alt går efter planen, bliver årets udgave af Le Mans kørt fra den 21. til 22. august. Arrangørerne håber på, at det bliver med tilskuere, og det er derfor, at løbet er rykket fra det oprindelige tidspunkt i juni.

Holdet kommer ikke til kun at bestå af Jan og Kevin Magnussen. Anders Fjordbach bliver således også en del af kørerholdet.

High Class Racings to biler er af mærket Oreca, der er dominerende i LMP2. Med 25 biler er LMP2-klassen både den største og mest interessante i Le Mans 2021.

Kevin Magnussen har de seneste mange år optrådt i Formel 1, hvor han var på kontrakt fra 2014 til 2020. I denne sæson kører han i den amerikanske IMSA-serie, hvor han tørner ud for Chip Ganassi Racing.

Tilbage i februar offentliggjorde den 28-årige tidligere Haas-kører, at han har indgået en aftale med Peugeot, som gør sit indtog i Le Mans til næste år.

Kevin Magnussen har dog prøvet at køre et 24 timer langt løb på andre breddegrader. I slutningen af januar deltog han i 24 Hours of Daytona i USA med det amerikanske hold Chip Ganassi Racing, som Magnussen er skiftet til efter sit Formel 1-exit.

Jan Magnussen har vundet det prestigefyldte racerløb fire gange med Corvette Racing.