Et nyt reglement betyder, at Jan og Kevin Magnussen sammen med Anders Fjordbach og Team High Class Racing ikke bare er blandt favoritterne i LMP2-klassen – de kan vinde 24-timers-løbet i Le Mans generelt!

I år indføres en ny klasse i international sportsvogns-racing, de såkaldte Hypercars. Det er her, Kevin Magnussen fra næste år skal køre for Peugeot, og Hypercars skal afløse LMP1 som topklassen med de hurtigste biler.

Men test og træning op til årets første VM-løb på Spa-Francorchamps-banen i Belgien i weekenden har afsløret, at Hypercars-bilerne ikke er så hurtige som forventet.

I tre af fire testsessioner slog biler fra LMP2-klassen Toyotas Hypercars, der ellers var tårnhøje favoritter. Den officielle træning op til lørdagens løb har understreget, hvor tæt konkurrencen er mellem de to biltyper.

Det har aldrig været meningen, at LMP2-biler skulle være hurtigere end Hypercars Pascal Vasselon, Toyotas motorsportschef

I sportsvogns-racing justerer man løbende reglementet, og Toyota, der har brugt enorme summer på at udvikle deres nye Hypercars, har bedt om, at man revurderer styrkeforholdet mellem de to klasser.

»Det har aldrig været meningen, at LMP2-biler skulle være hurtigere end Hypercars,« siger Toyotas motorsportschef, Pascal Vasselon, til engelske Autosport.

LMP2-bilernes effekt blev allerede inden testen reduceret med omkring 50 hestekræfter, og bilsportsforbundet FIA vil ikke justere styrkeforholdet mellem LMP1 og Hypercars yderligere inden VM-premieren i Spa-Francorchamps.

Her stiller High Class Racing op med sit sædvanlige VM-lineup med Jan Magnussen, Anders Fjordbach og Dennis Andersen. Først i Le Mans, hvor det danske team har to biler med, støder Kevin Magnussen til.

Jan Magnussen og Team High Class Racing under pitstop træning op til lørdagens VM-premiere i Spa-Francorchamps. Foto: High Class Racing Vis mere Jan Magnussen og Team High Class Racing under pitstop træning op til lørdagens VM-premiere i Spa-Francorchamps. Foto: High Class Racing

Først efter løbet i Spa-Francorchamps vil FIA tage stilling til om reglementet skal ændres inden 24-timers-løbet i Le Mans, der afvikles 21.-22. august.

I alle tilfælde har LMP2-bilerne en større chance end nogensinde for at vinde Le Mans generelt. Det understreger den tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button i et tweet, hvor han med hashtagget #outrightwin ('generel sejr') skriver: »Er der et LMP2-team, der har et ledigt sæde til Le Mans?«