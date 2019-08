NASCAR-legenden Dale Earnhardt Jr. skal prise sig lykkelig for, at han selv, sin hustru og deres etårige datter er i live.

Torsdagens dramatiske flystyrt på en landingsbane i Tennessee kunne nemlig være gået langt værre, end det viste sig at gå.

Det nationale transportsikkerhedsråd (NTSB) i USA har fundet frem til overvågningsvideo fra nærliggende bygninger, der viser torsdagens flyulykke i detaljer.

Det forklarer Ralph Hicks fra NTSB ved et pressemøde efter ulykken fredag.

En betjent går forbi vraget af det Cessna-fly, Earnhardt-familien var ombord på. Foto: CHARLES MOSTOLLER Vis mere En betjent går forbi vraget af det Cessna-fly, Earnhardt-familien var ombord på. Foto: CHARLES MOSTOLLER

Her kunne han forklare, at flyets landingsstel kollapsede i forbindelse med landingen i Tennessee.

»Flyet hoppede to gange på jorden, hvorefter det landede hårdt ned på landingsstellet i højre side, og man kan rent faktisk se landingsstellet kollapse på videoen,« forklarer Ralph Hicks på pressemødet, som TMZ Sports var til stede ved.

Der er ikke givet nogen årsag til, hvordan flyulykken skete.

Sammen med Earnhardt-familien var der to piloter i cockpittet, som begge betegnes som erfarne og dygtige piloter.

Dale Earnhardt Jr. skriver autografer ved NASCAR-løbet 9. august. Foto: Stacy Revere Vis mere Dale Earnhardt Jr. skriver autografer ved NASCAR-løbet 9. august. Foto: Stacy Revere

De er begge blevet afhørt, og ifølge Ralph Hicks stemmer deres forklaring overens med videomaterialet, som NTSB har anskaffet sig af ulykken.

Alle fem passagerer på flyet - inklusiv Earnhardt-familiens hund - slap uskadte fra ulykken. Tæt på et mirakel, siger brandchef i Elizabethton, Tennessee, Barry Carrier, til Tennessean.

»De første ord, der springer frem i mit hoved, er, at de var meget heldige. Det ser ud til, at alt held var på deres side i stedet for imod dem,« siger han.

Ifølge NTSB kommer der ikke yderligere detaljer omkring ulykken før en større rapport om en uges tid, da man ikke vil bidrage til spekulationer om ulykkesårsagen.

Flyvraget fra en anden vinkel. Foto: CHARLES MOSTOLLER Vis mere Flyvraget fra en anden vinkel. Foto: CHARLES MOSTOLLER

Flyturen var blot en ganske kort en af slagsen på cirka 20 minutter fra North Carolina til Elizabethton, da Dale Earnhardt Jr. skulle kommentere et NASCAR-løb for NBC Sports.

Han tager nu weekenden fri for at være sammen med sin familie, men forventes at være tilbage til næste løb.

Dale Earnhardt Jr. vandt 26 NASCAR-løb i sin karriere, som stoppede i 2017.

Både hans far og farfar kørte motorsport på højt niveau og er optaget i Hall of Fame. Dale Earnhardt Sr. døde i 2001 under Dayton 500 i Florida.