Danske Mikkel Mac er på vej mod Le Mans med en ny kontrakt hos Ferrari.

I 2019 stiller Mikkel Mac op i Michelin Le Mans Cup for Luzich Racing, og er dermed et skridt tættere på at komme til at køre det berømte 24-timers løb, Le Mans.

Mikkel Mac kørte i efteråret sammen med Alessandro Pier Guidi for Ferrari og sikrede det amerikanske team mesterskabet i International GT Open, og i den nye sæson får han et sæde i den europæiske Le Mans-serie.

Og bliver det til et mesterskab for Mikkel Mac, honoreres han med en invitation til det berømte 24-timersløb i Frankrig.

Mikkel Mac er 26 år racerkører hos Ferrari. Foto: Thomas Sinding

»Jeg er naturligvis glad og stolt over at få endnu en chance hos et team, som har vist topresultater sammen med Ferrari. Luzich Racing fik en fantastisk debut sidste år, og jeg har lært teamet enormt godt at kende,« fortæller Mikkel Mac i en pressemeddelelse.

Han skal repræsentere Luzich Racing i GT3-klassen i Michelin Le Mans Cup, der er et europæisk mesterskab bestående af seks totimersløb, som køres på berømte baner som Monza, Spa-Francorchamps og Paul Ricard.

Højdepunktet er løbet Road To Le Mans, der afvikles på den berømte Circuit de la Sarthe som opvarmningsløb til selve 24-timersløbet.

Hvis det lykkedes for Mikkel Mac at køre sig til et mesterskab, bliver det anden gang i karrieren, at den 26-årige dadnsker får en billet til Le Mans. Første gang var i 2016 med Formula Racing, da det danske hold vandt European Le Mans Series i 2015 og sikrede sig en billet til Le Mans.

I år skal Mikkel Mac køre Michelin Le Mans Cup, hvor et mesterskal udløser en bille til det berømte 24-timers løb, Le Mans. Foto: Thomas Sinding

»Sidste år fik jeg stillet opgaven at vinde mesterskabet i GT Open. Dén opgave løste jeg. Nu har jeg fået en ny opgave, og hvis jeg også løser dén, er jeg sikret en plads i 24-timersløbet på Le Mans i 2020. Så dét er målet,« lyder det fra Mikkel Mac.

Hvem, der bliver Mikkel Macs makker i Ferrari 488 GT3'en, er endnu ikke bekræftet.