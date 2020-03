Speedway-køreren Nicki Pedersen er tirsdag testet positiv for corona.

Det oplyser han på Facebook.

»Jeg har det sådan set godt og er ikke nervøs. Det føles mest som en almindelig influenza, og jeg har ikke haft problemer med åndedrættet,« siger han.

Nicki Pedersen fortæller, at han fik de første symptomer på virussen 19. marts efter en tur til England.

Foto: Casper Christoffersen

»Jeg begyndte at hoste, og siden fik jeg hovedpine samtidig med, at jeg blev meget træt og fik ondt i kroppen. Efterfølgende havde jeg et døgn med diarré og et par dage med mild feber,« forklarer den 42-årige fynbo, som ikke har haft alvorlige symptomer, mener han selv.

Først mandag kunne han få en test, og tirsdag kom svaret, som viste positiv for covid-19, fra Kolding Sygehus.

»Nu har jeg det bedre, og jeg tror, jeg er ovre det værste,« tilføjer han.

Og kommer ind på, at han ikke har været sammen med sine børn, Mikkel og Mikkeline, siden han fik tegn på, at han var syg.

Foto: sportxpress

Nu spekulerer Nicki Pedersen så på, om hans samlever og hendes datter Liva er blevet smittet.

»De er ikke blevet testet, men er begge begyndt at blive sløje, så jeg er næsten sikker på, at de er smittede,« lyder det fra Nicki Pedersen, der efterfølgende med versaler afslutter beskeden på Facebook med:

»INGEN YDERLIGERE UDTALELSER.«

Nicki Pedersen er syvdobbelt speedway-verdensmester.