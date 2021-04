Den danske speedwayveteran Nicki Pedersen mærker konsekvenserne af coronapandemien på pengepungen.

Her har den tidligere danske verdensmester måttet se sin indtjening barberet ned i en grad, så han med egne ord tog penge med på arbejde.

Det fortæller Nicki Pedersen til B.T.

»Sidste år gik vi 50 procent ned i løn. Det er ikke som fodboldspillere, der går fem til ti procent ned i løn. Vi har selv udgifter til vores cykler, lønninger af mekanikere og alt andet betaler vi også selv. Derfor har det været godt, at jeg har gemt lidt fra de gode tider,« siger han og fortsætter:

(Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix) Foto: sportxpress Vis mere (Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix) Foto: sportxpress

»Jeg er ikke i økonomisk uføre, men jeg kan ikke blive ved sådan her i to til tre år. Hvis man skal tage penge med på arbejde, så må man begynde at lave noget andet.«

Nicki Pedersens helt store økonomiske indtjening kommer fra verdens stærkeste speedwayliga i Polen, hvor millionerne normalt ruller ind hos de største stjerner.

Men rytternes kontrakter er udover en fast gage også bundet op på antallet af tilskuere samt bonusordninger fra scorede point i hvert enkelt heat.

Derfor røg der mange penge, da Nicki Pedersens klub skar lønnen ned med 50 procent, og da den polske liga kørte hele sæsonen uden tilskuere, røg den del af lønnen også væk.

Privat danner Nicki Pedersen par med Natascha Ohlin, og de bor sammen i Pedersens kæmpevilla ned til havet i Middelfart. Her ses de på røde løber før DR's store sportshow Sport2018 i Boxen i Herning. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Privat danner Nicki Pedersen par med Natascha Ohlin, og de bor sammen i Pedersens kæmpevilla ned til havet i Middelfart. Her ses de på røde løber før DR's store sportshow Sport2018 i Boxen i Herning. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg fik det kun lige til at løbe rundt i den seneste sæson. Men jeg skar også ned på alle budgetter, hvor især rejseudgifterne også var mindre, fordi jeg ikke kunne rejse fra land til land. Men det er svært at sætte et præcist beløb på,« forklarer Nicki Pedersen

Selvom han har rundet 44 år, har Nicki Pedersen ingen planer om at stoppe som professionel speedwayrytter.

Faktisk går han ind til 2021-sæsonen med et stort mål om at gøre sig fortjent til en kontraktforlængelse med den polske klub Grudziadz.

»Jeg tjente ingen penge i 2020. Det er også en af drivkræfterne for at komme tilbage og vise, hvad jeg står for. Samtidig har jeg en kontrakt, som skal genforhandles til 2022. Her vil jeg jo gerne vise mig frem, inden vi skal forhandle,« siger Nicki Pedersen.

Nicki Pedersen kom galt af sted i den danske liga den 30. september 2020. (Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix) Foto: sportxpress Vis mere Nicki Pedersen kom galt af sted i den danske liga den 30. september 2020. (Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix) Foto: sportxpress

Skader har de seneste truet med at koste Nicki Pedersen karrieren. Men i dag melder han sig i topform, før sæsonen begynder i denne weekend i Polen.

»Jeg er i mit livs kampform. Jeg har indfriet mit må fra at veje et par af 70 kilo i december til nu 66 kilo, hvor min fedtprocent er helt i bund. Jeg er meget tilfreds som en gut på 44 år,« siger han og fortsætter:

»Jeg har fundet min nye ungdom og værdsætter virkelig mit liv – også med alle de skader, der har været.«

Nicki Pedersens højdepunkter i karrieren var, da han blev tredobbelt verdensmester i 2003, 2007 og 2008.