Bubba Wallace er den eneste sorte kører i Nascar-feltet, og han følte det derfor som et racistisk angreb, da han for nogle uger fandt en løkke i sin garage.

Donald Trump er dog ikke af samme overbevisning, og han mener, at Bubba Wallace skylder folk en undskyldning.

'Har Bubba Wallace givet en undskyldning til alle de fantastiske Nascar-kører, der stod ved hans side og var klar til at ofre alt for ham,' skrev den amerikanske præsident mandag på Twitter og fortsatte.

'Bare for at finde ud af at det hele var et fupnummer? Dette og flag-beslutningen er det laveste nogensinde.'

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Beskeden fra Donald Trump fik Bubba Wallace til tasterne på det samme medie.

'Du skal altid håndtere alt den had, der bliver kastet efter dig med kærlighed. Kærlighed skal komme naturligt, selvom mennesker er opdraget til at hade. Det skal du, selvom hadet kommer fra præsidenten i USA,' skriver han blandt andet.

Nascar-køreren bruger ligeledes sit opslag til at komme med en opfordring til folk.

'Der vil altid være mennesker, der skal teste dig. Se om de kan få dig ned fra din piedestal. Jeg vil opfordre alle til at holde hovedet højt og følge den vej, de har valgt med stolthed.'

To the next generation and little ones following my foot steps..#LoveWins pic.twitter.com/tVaV3pkdLe — Bubba Wallace (@BubbaWallace) July 6, 2020

Bubba Wallace har brugt sin status og platform til at støtte op om Black Lives Matter ligesom mange andre sportsstjerner som LeBron James, Lewis Hamilton, Anthony Joshua og Paul Pogba.

Organisationen bag Nascar har sagt i en meddelelse, at de er stolte over at have Bubba Wallace i feltet, og de støtter op omkring ham.