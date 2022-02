Renee Gracie gjorde alt for at opnå gode resultater og tjene penge til sin karriere inden for motorsporten, men i 2019 tog hun en drastisk beslutning.

Hun valgte at droppe sporten, og i stedet oprettede hun en profil på OnlyFans - en side, hvor personer kan sælge pornografisk indhold.

Det fortæller hun i et interview med The Sun.

Renee Gracie var ramt af depression i et forsøg på at skabe en karriere, der indebar træning, sund kost og et konstant fokus på sit udseende.

»Jeg skulle hele tiden bevise mig selv som kvinde. Jeg skulle håndtere mange negative kommentarer – mange flere, end hvad drengene fik,« fortæller Gracie ifølge mediet om en sport, som hun beskriver som meget mandsdomineret.

Gracie mistede sin passion for sporten og stoppede i 2019 for at oprette en profil på OnlyFans, som hun siden har levet af.

Her deler hun såkaldt voksenindhold, der ifølge Gracie selv giver en sekscifret månedlig indtjening og har gjort det siden juni 2020.

»Jeg elsker OnlyFans, konceptet, og hvordan det har ændret mit liv. Ikke på grund af min succes på OnlyFans. Men jeg er glad og sund, og hver dag omgiver jeg med mennesker, der ikke ser ned på mig på grund af min vægt, mit udseende eller mine resultater,« siger Renee Gracie til The Sun.

Gracie vil ikke dele, hvor mange penge hun har tjent i alt, men afslører, at hun ejer huse med garager fyldt med smarte biler, heriblandt en Mustang og en Mercedes-Benz AMG GT. Derudover er hun i gang med at bygge en swimmingpool, der, hvis alt går efter planen, ender med at koste knap 1,2 millioner kroner.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Renee Gracie (@therenee_gracie)

Karriereskiftet har kostet hende en fremtid i motorsporten, men det kom ikke som et chok for Gracie, der mener, at sporten er meget gammeldags i Australien.

»Der er ingen farvede mennesker, og der er ingen kvinder. Jeg ved selv, hvordan de behandler kvinder. Der er heller ingen åbenlyst homoseksuelle kørere,« fortæller Gracie til mediet.