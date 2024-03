Tricket, der gjorde ham berømt, blev også hans død.

Sidste uge endte en træningsdag fatalt for motocross-stjernen Jayden Archer, da han øvede det trick, han var den første i verden til at udføre i konkurrence i november 2022 – en triple backflip.

Ulykken efterlod hans forlovede, Beth King, ulykkelig og alene tilbage, og nu taler hun for første gang om sit store tab i et hjerteskærende opslag på Instagram.

'Jeg har så meget at sige, men alligevel ved jeg ikke, hvordan jeg skal starte. Jeg kunne skrive en bog om dig, men jeg fryser ved tanken om, at det her er rigtigt, og at jeg er nødt til at skrive det her,' indleder australieren og fortsætter længere nede i opslaget:

'Du ville have en familie. Det var meningen, vi skulle have tvillinger, og vi skulle gifte os. Jeg er ked af, vi ikke opnåede de ting – du ville være blevet den mest fantastiske far.'

Du kan læse hele Beth Kings opslag i bunden af artiklen.

Hun fortæller desuden, at offentligheden ikke nåede at få Archers fulde personlighed at se, fordi den ofte var gemt bag hans præstationer i motorcross.

'Hvis bare alle kendte til alt det lort, du har været igennem. Sporten var din identitet, men jeg vil vise folk, hvem jeg kendte, og hvem vores familier kendte. For omverdenen var du stærk og hård, men over for mig og min familie var du blød, blid, kærlig, sød og smuk,' skriver hun.

På dagen, hvor Archer skrev sig ind i historien og landede sit signatur-trick – den tredobbelte baglæns saltomortale – på sin motorcykel, friede han også til Beth King, og efter planen skulle de være blevet gift i løbet af 2024.

Archer var den første af tre personer til nogensinde at have udført en triple backflip og har af to omgange vundet medaljer til X Games, hvoraf den seneste var en bronzemedalje i Californiem sidste år.