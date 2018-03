Blot elleve måneder efter han fatalt kørte galt og efterfølgende måtte have amputeret begge ben, er 18-årige Billy Monger nu tilbage på racerbanen.

Det skriver teenageren selv på sin Twitter-profil, hvor han fortæller, at han i weekenden er at finde i startrækken til det første sæsonløb i den britiske Formel 3-serie, der starter lørdag.

Og der er ingen tvivl om, at det britiske stortalent er glad for at være tilbage.

'Jeg elsker hvert minut i bilen. Kan ikke vente med at komme ud igen i dag (fredag, red.), bare kom med dag to,' skrev han på sin Twitter-profil tidligere fredag inden løbet, hvor han gør comeback efter sit voldsomme uheld.

Loving every minute in the car! Can't wait to get back out there today, bring on day two!



Brooks Photography pic.twitter.com/S91W7E686q — billywhizz (@BillyMonger) 30. marts 2018

Ulykken, der fandt sted i april sidste år, sendte chokbølger gennem motorsportsverdenen.

Billy Monger kørte galt under sit første løb i den britiske Formel 4-serie på den legendariske Donnington-bane.

Teenageren bankede op bag en konkurrent, der pludselig holdt stille, med høj fart. Begge biler blev totaltskadet ved sammenstødet, og Billy Mongers var hårdest ramt, da raceren blev bukket helt sammen.

Ulykken blev også fatal for det dengang 17-årige stortalent, der sad fastklemt i bilen i to tomer. Efterfølgende blev han i en helikopter hastet til hospitalet, hvor det viste sig, at han havde pådraget sig nogle meget alvorlige skader.

Billy Monger blev lagt i kunstigt koma, og lægerne var nødt til at amputere begge hans underben, oplyste teenagerens familie i en pressemeddelelse.

Omkring en uge efter udtalte han sig selv for første gang:

»En stor tak til jer alle! Jeres opløftende beskeder har givet min familie og jeg styrken til at komme igennem den sidste uge. Kærligheden og venligheden fra vores motorsportsfamilie, fans og alle som har støttet mig er fantastisk og virkelig inspirerende,« skrev Billy Monger i slutningen af april sidste år.

Den fatale april-dag har dog tydeligvis ikke sat en stopper for den 18-årige brites drømme.

Under weekendens løb kører Billy Monger i en bil, der er særligt designet til ham. Bilen har gashåndtag på rattet, og så er den indrettet således, at han kan træde på bremsen med sin ben-protese, skriver BBC.